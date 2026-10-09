Об этом сообщают российские СМИ днем 9 октября.
Что известно об атаке на Москву
Сообщается, что четыре самолета президентского авиаотряда "Россия" кружили в зоне ожидания у столицы. Три из них возвращались из Туркменистана, где завершился визит диктатора.
Сообщается, что два самолета могли переправиться в Санкт-Петербург.
На каком именно самолете находился Путин, неизвестно.
Самолет Путина не может приземлиться в Москве из-за атаки / российские СМИ
Напомним, что на юге Москвы работала "ПЕВЕО". В городе объявили "красный уровень опасности".
Утверждается, что в московском небе – воздушные шары с подвешенными объектами.
Из-за атаки в московских аэропортах произошел масштабный сбой: более 200 рейсов задержаны, десятки отменены.
Внуково, Домодедово и Жуковский почти 7 часов работали с ограничениями из-за угрозы. Только во Внуково сообщается о примерно 190 задержанных и 85 отмененных рейсах.
Некоторые пассажиры ждут вылета почти сутки и ночевали в аэропорту.
Часть самолетов перенаправляли на запасные аэродромы в Казани, Санкт-Петербурге и других городах.