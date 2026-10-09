Про це пишуть росЗМІ вдень 9 жовтня.

Що відомо про атаку на Москву

Заявляється, що чотири спецборти президентського авіазагону "Росія" кружляли в зоні очікування біля столиці. Три із них поверталися з Туркменістану, де завершився візит диктатора.

Повідомляється, що два літаки могли переправити в Санкт-Петербург.

На якому саме борті перебував Путін, невідомо.

Літак Путіна не може сісти в Москві через атаку / росЗМІ

Нагадаємо, що на півдні Москви працювала "певео". У місті оголосили "червоний рівень небезпеки".

Стверджується, що у московському небі – повітряні кулі із підвішеними об'єктами.

Через атаку у московських аеропортах відбувся масштабний збій: понад 200 рейсів затримані, десятки скасовані.

Внуково, Домодєдово і Жуковський майже 7 годин працювали з обмеженнями через загрозу. Лише у Внуково повідомлено про приблизно 190 затриманих і 85 скасованих рейсів.

Деякі пасажири чекають вильоту майже добу і ночували в аеропорту.

Частину літаків перенаправляли на запасні аеродроми в Казані, Санкт-Петербурзі та інших містах.