В общей сложности украинский самолет Ан-124-100 "Руслан" одним махом доставил из США в Австралию 67 тонн груза.
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Этот груз мог осилить только украинский "Руслан"
Из США в Австралию требовалось доставить многотонную солнечную турбину и разнообразное оборудование к ней. После расчета компания, занимавшаяся организацией перевозки, пришла к выводу, что такой груз может осилить только украинский самолет Ан-124-100 "Руслан".
Общий вес груза составил 67 тонн, включая дополнительное оборудование и солнечную турбину весом 35,5 тонн, длиной 11,33 м и высотой 3,63 м. Размеры груза определили тип самолета Ан-124-100 как единственный вариант для транспортировки установки,
– говорится в сообщении.
"Руслан" успешно доставил груз в аэропорт Авалона. После этого австралийская компания Air Charter Service перевезла его в Винчелси, Виктория. Там солнечная турбина и дополнительное оборудование необходимо для газокомпрессорной установки.
"Авиалинии Антонова" признаны во всем мире
- В конце 2022 года "Авиалинии Антонова" получили награду "Лучший оператор года груза".
- Это крупнейший оператор самолетов Ан-124-100 в мире, которые первые в секторе авиаперевозок огромных и сверхтяжелых грузов.
- Легендарный Ан-124 "Руслан" до сих пор остается самым крупным серийным грузовым самолетом в мире.