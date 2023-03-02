Загалом український літак Ан-124-100 "Руслан" одним махом доставив зі США до Австралії 67 тонн вантажу.

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Цей вантаж міг подужати лише український "Руслан"

Зі США до Австралії потрібно було доставити багатотонну сонячну турбіну та різноманітне обладнання до неї. Після розрахунку компанія, яка займалась організацією перевезення, прийшла до висновку, що такий вантаж може подужати лише українській літак Ан-124-100 "Руслан".

Загальна вага вантажу склала 67 тонн, включаючи додаткове обладнання та сонячну турбіну вагою 35,5 тонн, довжиною 11,33 м та висотою 3,63 м. Розміри вантажу визначили тип літака Ан-124-100 як єдиний варіант для транспортування установки,

– мовиться у повідомленні.

"Руслан" успішно доставив вантаж в аеропорт Авалон. Після цього австралійська компанія Air Charter Service перевезла його до Вінчелсі, Вікторія. Там сонячна турбіна та додаткове обладнання потрібна для газокомпресорної установки.

Довідка. Авіакомпанія "Авіалінії Антонова" перевезла турбіну у співпраці з Air Charter Service. Це глобальна чартерна компанія – вона не володіє літаками, але організовує чартери вертольотів, приватних літаків, комерційних авіакомпаній та вантажних літаків.

"Авіалінії Антонова" визнані у всьому світі