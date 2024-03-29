Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что это мог быть как "friendly fire", так и работа украинских военных. Также он добавил, что летчик истребителя еще не скоро вернется к боевым задачам.
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Варианты падения истребителя
По словам Свитана, системы практически всех российских самолетов "страдают". По видео видно возгорание самолета, по крайней мере горит топливо.
"Это могла быть неисправность: воспламенение двигателя, пожар распространился по всему самолету и летчик эвакуировался. Возможно это был "дружественный огонь", хотя в последнее время россияне уже очень часто обжигались на этом и вряд ли это могло быть причиной. Может быть версия и нашей системы ЗРК или авиации, ведь Севастополь расположен в западной части Крыма и достаточно реально подойти со стороны Одессы", – предположил военный эксперт.
"friendly fire"
Ранее россияне говорили, что имеют систему "свой-чужой" (технический комплекс для автоматического различения на поле боя своих войск и вооружений от вражеских) для их БПЛА и самолетов. Но не скоординированность действий при применении такой системы не может быть причиной уничтожения своего самолета. Остается важный момент – во время падения самолета была объявлена воздушная тревога в Крыму.
"Если уж рассматривать версию "friendly fire", то это могла быть определенная не подготовка рубежей передачи управления. Поскольку была воздушная тревога, скорее всего, могла состояться операция перехвата, возможно и нашей ракеты, которая держала курс на самолет", – отметил Свитан.
Что произошло с летчиком
Летчик катапультировался, его подобрали. Здоровье у него будет уже точно не таким, как было. Перегрузка после катапультации повреждает позвоночник.
"В ближайшем времени летчик точно не будет выполнять боевые задачи", – прокомментировал военный эксперт.
Ситуация в оккупированном Крыму: последние новости
- Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк рассказал, что Крым будет обязательно деоккупирован, но то, когда это произойдет, зависит от вида и количества вооружения, которое будут передавать партнеры. Также он добавил, что Украина имеет инструменты, чтобы бить по россиянам на временно оккупированном полуострове, но вражеских объектов есть больше, чем средств поражения.
- Силы обороны поразили 4 вражеских корабля. Корабли выведены из строя, но, к сожалению, не уничтожены полностью.
- Вечером 23 марта в Севастополе в Крым пришла "хлопок". Россияне заявили, что сбили якобы аж 30 ракет над Севастополем. Однако кадры, которые появились в сети показали совсем другое.