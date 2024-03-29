Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что это мог быть как "friendly fire", так и работа украинских военных. Также он добавил, что летчик истребителя еще не скоро вернется к боевым задачам.

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Варианты падения истребителя

По словам Свитана, системы практически всех российских самолетов "страдают". По видео видно возгорание самолета, по крайней мере горит топливо.

"Это могла быть неисправность: воспламенение двигателя, пожар распространился по всему самолету и летчик эвакуировался. Возможно это был "дружественный огонь", хотя в последнее время россияне уже очень часто обжигались на этом и вряд ли это могло быть причиной. Может быть версия и нашей системы ЗРК или авиации, ведь Севастополь расположен в западной части Крыма и достаточно реально подойти со стороны Одессы", – предположил военный эксперт.

Обратите внимание! Через 20 минут после объявления воздушной тревоги в Крыму жители Севастополя увидели, что с неба падает объект и подумали, что российские силы "ПеВеО" сбили украинский беспилотник. Сначала мониторинговые каналы заявили, что это российский Су-35, однако впоследствии уточнили данные и сообщили, что это может быть Су-27.

"friendly fire"

Ранее россияне говорили, что имеют систему "свой-чужой" (технический комплекс для автоматического различения на поле боя своих войск и вооружений от вражеских) для их БПЛА и самолетов. Но не скоординированность действий при применении такой системы не может быть причиной уничтожения своего самолета. Остается важный момент – во время падения самолета была объявлена воздушная тревога в Крыму.

"Если уж рассматривать версию "friendly fire", то это могла быть определенная не подготовка рубежей передачи управления. Поскольку была воздушная тревога, скорее всего, могла состояться операция перехвата, возможно и нашей ракеты, которая держала курс на самолет", – отметил Свитан.

Что произошло с летчиком

Летчик катапультировался, его подобрали. Здоровье у него будет уже точно не таким, как было. Перегрузка после катапультации повреждает позвоночник.

"В ближайшем времени летчик точно не будет выполнять боевые задачи", – прокомментировал военный эксперт.

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