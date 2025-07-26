Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, в чем важность российского самолета Су-27УБ, который сгорел на аэродроме "Армавир". Также 24 июля в Амурской области России разбился самолет Ан-24, на котором находились 43 пассажира.

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Кто мог ликвидировать российский самолет Су-27УБ?

Свитан отметил, что аэродром "Армавир" расположен на юго-восточном направлении со стороны Украины. Там размещен учебный полк, а также там развернута российская тактическая авиация. Оттуда направляются самолеты, которые, в частности, наносят удары КАБами по Украине.

Уничтожение "Спарка" (учебный самолет – 24 Канал) даже важнее, чем боевого самолета, потому что их всего есть несколько единиц на весь полк. На них летчики выполняют контрольные, проверочные и другие полеты разного уровня в соответствии с курсом боевой подготовки. Если они не выполнены, не продолжается перерыв полета,

– подчеркнул летчик-инструктор.

Есть определенные виды полетов, которые нужно выполнить обязательно. Очень много из них, по словам военного эксперта, выполняются именно на "Спарке", поэтому если все эти самолеты в полку вывести из строя, то летчики через некоторое время выйдут на так называемые "перерывы". Соответственно "Спарки" очень нужны.

Поэтому очень правильно был выбран именно этот тип самолетов под ликвидацию,

– отметил Роман Свитан.

Он добавил, что, вероятно, это сделали неравнодушные люди. На российской территории на Кавказе и вокруг него, а также Кубани, в Ростовской области, которая, по словам полковника ВСУ в запасе, является украинской землей, есть много украинцев и конфидентов, которых находят украинские спецслужбы. А дальше происходит выполнение боевого задания.

Напомним, что ночью 26 июля на российском аэродроме "Армавир" загорелся учебно-боевой истребитель вооруженных сил России Су-27УБ. Самолеты, расположенные на аэродроме в Краснодарском крае, используются преимущественно для обучения курсантов краснодарского авиационного училища.

Как отмечали местные жители, связь в населенных пунктах вблизи аэродрома "Армавир" после инцидента отсутствовала. В ГУР прокомментировали ликвидацию Су-27УБ, отметив, что "сопротивление кремлевскому режиму внутри России – растет".