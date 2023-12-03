США с 1970-х планируют обновить Самолеты Судного дня, способного пережить ядерную войну. В настоящее время между компаниями, которые могут работать над его разработкой, происходит борьба за возможность принять участие в проекте.

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Публично претендует на контракт только одна компания

Компания Boeing была исключена из конкурса на разработку преемника самолета E-4B Nightwatch. Эту информацию подтвердили. Это решение было действительно неожиданным.

Частный оборонный подрядчик Sierra Nevada Corp останется единственной компанией, которая публично претендует на контракт на создание Центра Survivable Airborne Operations Center (SAOC).

Что такое "Самолет Судного дня"? Это воздушный командный пункт (ПКП), предназначенный для управления вооруженными силами США в случае ядерной войны.



Этот самолет может выдержать ядерный взрыв благодаря усиленной конструкции. Он оснащен защитой от электромагнитного импульса (ЭМИ), защищающей его от действия радиоактивного излучения.



Кроме этого, этот вид самолетов оборудован современными средствами связи, позволяющими ему держать контакт с разными частями света. Он также оснащен системами управления оружием, которые могут контролировать воздушные и наземные силы.

Соединенные Штаты Америки в 2024 году планируют выделить 889 миллионов долларов на продолжение разработки нового центра SAOC. Военно-воздушные силы государства планируют потратить на эту программу 8,3 миллиарда долларов к 2028 году.

На вооружении ВВС США четыре самолета E-4B, один из которых постоянно находится в состоянии готовности к вылету. Эти самолеты создали на основе авиалайнеров Boeing 747-200. Из-за того, что они постепенно стареют в ВВС США, планируют вывести их из эксплуатации в начале 2030-х годов.

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