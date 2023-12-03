США з 1970-х планують оновити Літаки Судного дня, який здатен пережити ядерну війну. Наразі між компаніями, які можуть працювати над його розробкою відбувається боротьба за можливість взяти участь у проєкті.

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Публічно претендує на контракт лише одна компанія

Компанію Boeing виключили із конкурсу на розробку наступника літака E-4B Nightwatch. Цю інформацію підтвердили. Це рішення було дійсно неочікуваним.

Приватний оборонний підрядник Sierra Nevada Corp наразі залишиться єдиною компанією, яка публічно претендує на контракт на створення Центру Survivable Airborne Operations Center (SAOC).

Що таке "Літак Судного дня"? Це повітряний командний пункт (ВКП), призначений для управління збройними силами США у разі ядерної війни.



Цей літак може витримати ядерний вибух завдяки посиленій конструкції. Він оснащений захистом від електромагнітного імпульсу (ЕМІ), який захищає його від дії радіоактивного випромінювання.



Крім цього, цей вид літаків обладнаний сучасними засобами зв'язку, які дозволяють йому тримати контакт із різними частинами світу. Він також оснащений системами керування зброєю, завдяки яким він може контролювати повітряні та наземні сили.

Сполучені Штати Америки у 2024 році планують виділити 889 мільйонів доларів на продовження розробки нового центру SAOC. Військово-повітряні сили держави планують витратити на цю програму 8,3 мільярда доларів до 2028 року.

На озброєнні ВПС США є чотири літаки E-4B, один з яких постійно перебуває у стані готовності до вильоту. Ці літаки створили на основі авіалайнерів Boeing 747-200. Через те, що вони поступово старіють у ВПС США планують вивести їх з експлуатації на початку 2030-х років.

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