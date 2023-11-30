Так, Байден зазначив, що американська ядерна зброя "може підірвати весь світ". Щоправда, в якому контексті президент США вирішив згадати ядерну зброю достеменно невідомий.

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Байден пустив жарт про ядерну зброю

Президент США Джо Байден нещодавно відвідав завод CS Wind у Пуебло, Південна Корея. Під час розмови з робітниками він торкнувся питання ядерного потенціалу Сполучених Штатів. Байден відкрито заявив, що його військовий помічник володіє кодами, необхідними для запуску ядерних атак, які потенційно можуть "підірвати весь світ".

Тепер дивіться, мій морський піхотинець несе це. У нього є код, щоб підірвати світ. Це не так, це ядерна зброя. Ви думаєте я жартую,

– сказав Байден.

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Цей інцидент на заводі викликав стурбованість громадськості, особливо враховуючи намір Байдена балотуватися на переобрання. Так, значна частина виборців висловлює стурбованість його віком і загальною ефективністю на посаді президента.

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