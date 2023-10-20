Такі дії можна розцінювати як запобіжник для Росії, Північної Кореї та інших "ядерних суб'єктів". Про що 24 Каналу відзначив політолог Олег Саакян.

Дивіться також Історичне рішення: Байден запросив у Конгресу 106 мільярдів для України та Ізраїлю

Випробовування у США

США провели випробування, оскільки є певні процедурні механізми, пояснив політолог. Треба виявити той чи інший випадок, довести – і саме ці механізми відпрацьовуються.

"Це, зокрема, як елемент запобіжника для Росії, Північної Кореї, інших "ядерних суб'єктів" до того, щоб використовувати ядерну зброю. На фронті вона нічого не змінить, але це буде разючий психологічний удар по світу і відповідно вимагатиме серйозної реакції", – пояснив він.

Реакція може бути як м'яка, якщо Росія наважиться десь локально на своїй території використовувати ядерну зброю. Але може бути й жорсткою, що передбачатиме знищення російського воєнного потенціалу конвенційною зброєю. І, відповідно, може бути дозвіл для України використовувати західне озброєння по території країни-агресорки.

"Такий меседж зараз Кремлю надсилається. Це асиметрична відповідь Росії на всі її лякалки: відкликання підписання міжнародних угод щодо ядерної зброї, розміщення її в Білорусі. На все це США тихенько, процедурно відповіли: ми будемо ще більш готові і Росія пошкодує у разі якщо наважиться на цей крок", – пояснив Саакян.

Що відомо про випробування у США: основне