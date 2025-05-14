Заметим, что это воздушное судно когда-то возило президентов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Государственного музея авиации имени Олега Константиновича Антонова.
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Что известно о транспортировке "президентского самолета"
По данным пресс-службы музея, теперь самолет временно будет стоять на ВДНХ. Любой сможет увидеть его и побывать внутри.
Судно будет участвовать в "Фестивале карьеры", который будет проходить на ВДНХ с 22 по 25 мая. Там он станет главным экспонатом зоны Киевского авиационного института (КАИ).
Построенный в Харькове, этот самолет видел немало: возил президентов, садился в крупнейших аэропортах мира, а с 2012 года стал одним из украшений нашей музейной коллекции,
– говорят в музее.
Там добавляют, что теперь он ненадолго покидает свой дом, чтобы еще раз напомнить украинцам, что специальности, связанные с самолетостроением и авиацией были и будут одними из самых элитных профессий в Украине и мире. А также отмечают, что гостей фестиваля ждет уникальная возможность побывать на борту самолета и узнать его историю.
К слову, администрация президента США Дональда Трампа планирует принять роскошный самолет Boeing 747-8 от Катара. Сначала его будут использовать как временный президентский борт, а впоследствии судно перейдет в собственность фонда президентской библиотеки Трампа.