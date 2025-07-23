Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГБР.
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Что известно о падении Mirage-2000 на Волыни?
Так, авария с самолетом Mirage-2000 произошла вечером 22 июля 2025 года на одном из аэродромов Волынской области во время выполнения боевого полетного задания.
Предварительно установлено, что после взлета пилот сообщил руководителю полетов о критической неисправности электроники. Самолет упал на безлюдную территорию и утонул в затопленной воронке среди болотистой местности. Благодаря профессиональным действиям пилота удалось избежать жертв и разрушений на земле,
– указали правоохранители.
Пилот вовремя катапультировался, его оперативно обнаружила поисково-спасательная команда. Состояние военного стабильное.
Правоохранители начали расследование по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним, повлекшее катастрофу.
Следователи осмотрели место происшествия, изъяли служебную документацию и другие вещественные доказательства, допросили свидетелей. Запланированы допросы ответственных лиц, технические экспертизы, а также анализ и расшифровка данных с бортового самописца.
"Особое внимание следствие уделяет изучению технического состояния самолета, соблюдению регламентов подготовки к полету и эффективности контроля со стороны ответственных лиц", – добавили в ГБР.
Вместе с тем продолжается служебное расследование в воинской части с целью установления всех причин и условий, приведших к катастрофе.