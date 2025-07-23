Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБР.

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Що відомо про падіння Mirage-2000 на Волині?

Так, аварія з літаком Mirage-2000 сталася ввечері 22 липня 2025 року на одному з аеродромів Волинської області під час виконання бойового польотного завдання.

Попередньо встановлено, що після зльоту пілот повідомив керівнику польотів про критичну несправність електроніки. Літак упав на безлюдну територію та потонув у затопленій вирві серед болотистої місцевості. Завдяки професійним діям пілота вдалося уникнути жертв і руйнувань на землі,

– вказали правоохоронці.

Пілот вчасно катапультувався, його оперативно виявила пошуково-рятувальна команда. Стан військового стабільний.

Правоохоронці почали розслідування за статтею про порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу.

Слідчі оглянули місце події, вилучили службову документацію та інші речові докази, допитали свідків. Заплановано допити відповідальних осіб, технічні експертизи, а також аналіз і розшифрування даних з бортового самописця.

"Окрему увагу слідство приділяє вивченню технічного стану літака, дотриманню регламентів підготовки до польоту та ефективності контролю з боку відповідальних осіб", – додали у ДБР.

Разом з тим триває службове розслідування у військовій частині з метою встановлення усіх причин та умов, що призвели до катастрофи.