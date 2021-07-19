В телеграме в сообществе "ХК" пассажиры рейса пожаловались на то, что ни один представитель Wizz Air не сообщил им о причине задержки самолета. Также людей шокировало время, на которое перенесли полет. Поскольку речь шла о почти сутках пребывания в аэропорту.

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Переносили вылет самолета Airbus 320, по словам пассажиров, много раз.

15 сообщений об изменении времени

Речь идет о рейсе W66268 из главного аэропорта Греции до Жулян.

Украинцы отметили, что вместо адекватных объяснений они лишь получали уведомление от компании о следующем вероятном времени вылета.

Согласно данным сервиса Flightstats, самолет вылетел лишь 19 июля в 17:03. Однако последним запланированным к отсрочке вылетом временем было 10:10. Поэтому пассажирам пришлось ночевать в аэропорту, а также ждать отправления по меньшей мере 20 часов.



Информация о вылете рейса W66268 из Афин в Киев / Скриншот flightstats

Согласно данным онлайн-табло международного аэропорта имени Сикорского самолет из Афин прибыл в 18:57. Из-за чего именно произошла столь большая задержка, неизвестно.

Никаких комментариев от Wizz Air по поводу этого инцидента пока нет.

Смотрите видео с аэропорта Афин, где рейс в Киев задержали почти на сутки: