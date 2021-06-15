Пилот принял решение аварийно сесть в аэропорту Пыжовице из-за технической неисправности. Как отмечают в СМИ, она была связана с шасси.

К теме Ранее закупали в России: ВСУ испытали украинские парашютные системы

Самолет кружил несколько часов над Катовице

Решение сесть приняли сразу же после взлета. Однако в тот же момент посадку осуществить было невозможно из-за заполненых топливных баков. Модель самолета не позволяла просто сбросить топливо, прежде чем сесть.

Поэтому самолет кружил над аэропортом Катовице, чтобы ради безопасности снизить массу.

Посадку провели при содействии спасательно-пожарной службы аэропорта и пожарной части. Однако необходимости в их вмешательстве не было.

Отмечается, что пилот решил совершить вынужденную посадку из-за технической неисправности шасси. На борту находились 153 человека.

Самолет сел в аэропорту в Пыжовице возле Катовице: смотрите на карте

Последние инциденты в авиации