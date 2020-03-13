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      Самолет Милан - Киев: здоровые пассажиры и лживый блогер

      -
      Антон Гура / Klymenko Time

      Политик и блогер Антон Гура в эфире программы "Право на власть" заявил, якобы в Украину прибыл самолет из Милана, на борту которого "все всю дорогу кашляли и чихали". По его словам, стюарды давали больным лекарства, чтобы сбить температуру. После этого его обвинили в бесполезном сиянии паники среди населения.

      Вчера был на "Праве на владу" на "1+1", смотрел выступление общественного деятеля, который вел стрим с борта самолета МАУ прилетевшего из Милана, где якобы все больные, всех выпустили в город без обследования, нет никакого контроля и все заражены коронавирусом и всех беспрепятственно выпускают.

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      Я так понял мало кто смотрел программу дальше. А главный санитарный врач Виктор Ляшко и директор Международных авиалиний Украины Евгений Дыхне прямо во время эфира провели проверку указанного сообщения.

      И выяснилось, что ситуация, по их словам, была совсем иной, чем рассказал блогер. Бортпроводники МАУ действовали согласно инструкциям, и все без исключения пассажиры прошли проверку температуры на выходе с самолета. Повышенная температура оказалась только у троих. Не было целого рейса больных.

      Все транзитные пассажиры в город не выходили, а вылетели другим рейсом в 22 часа.

      Три иностранца, у которых была повешенная температура, были вывезены в Александровскую больницу, и у им сделали тесты на коронавирус. Тесты оказались отрицательные – у них обычная простуда. Так что заявление пассажира, что вокруг него все больны коронавирусом, и что итальянцы выписали больных коронавирусом и выгнали из страны оказалось недостоверным. Но на время они останутся в изоляторе, чтобы убедиться, что все в порядке.

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      Директор МАУ сказал, что его сотрудники были возмущены обвинениями пассажира, что якобы на рейсе полностью отсутствует контроль и называют это ложью. Всех проверяют.

      Я сказал, что учитывая резонанс, главный санврач Ляшко мог бы дать пресс-конференцию и прокомментировать все тезисы, которые прозвучали в эфире, вместе с представителями МАУ, пассажирами с рейса, бортпроводниками, пограничниками, врачами Адександровской больницы.

      Надеюсь, так и сделают.

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      Автор: Юрий Бутусов
      Теги: Новости Украины Новости Здоровье Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости политики Публикации СМИ Виктор Ляшко МАУ
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