Самолет с фанатами Перу в России совершил аварийную посадку: видео

На Чемпионате мира по футболу в России произошел уже второй опасный случай с самолетами. В этот раз не повезло болельщикам сборной Перу, которые решили воспользоваться услугами российских авиалиний.

Перуанцы летели из Екатеринбурга в Тюмень, чтобы оттуда отправиться в Москву. Однако в Тюмени их самолет совершил аварийную посадку с неисправным двигателем.

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Один из двигателей самолета начал дымиться в воздухе, поэтому экипажу пришлось совершать аварийную посадку.

Кроме того, при заходе на посадку в пассажирский салон самолета из-за неисправности системы кондиционирования начал попадать задымленный воздух из двигателя.

Видео задымление салона самолета с фанатами Перу

Стоит отметить, что это не первый экстренный случай с самолетами в России во время Чемпионата мира. До этого самолет с игроками сборной Саудовской Аравии тоже совершил аварийную посадку из-за двигателя, который загорелся в воздухе во время полета. Стоит отметить, что этот самолет принадлежит российской авиакомпании.