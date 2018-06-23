19:56
23 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
10°C
14°C 10°C
  • воскресенье
    20°C 11°C
  • понедельник
    22°C 12°C
  • вторник
    26°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Горячая болельщица. Байкерский шедевр
Вєсті Кремля
00:34, сегодня
Вести.UA. Пожизненное заключение Порошенко. Торжественное открытие банкомата
Вєсті.UA
00:55, сегодня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, 22 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить Все. Будни детских садов
Згадати все
09:48, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Самолет с фанатами Перу в России совершил аварийную посадку: видео

89 Читати новину українською
Самолет начал дымиться в воздухе (фото условное)
Самолет начал дымиться в воздухе (фото условное)

На Чемпионате мира по футболу в России произошел уже второй опасный случай с самолетами. В этот раз не повезло болельщикам сборной Перу, которые решили воспользоваться услугами российских авиалиний.

Перуанцы летели из Екатеринбурга в Тюмень, чтобы оттуда отправиться в Москву. Однако в Тюмени их самолет совершил аварийную посадку с неисправным двигателем.

Читайте также: Советник Путина пригласил Суркиса, Медведчука, Рабиновича и Шуфрича посетить игру Уругвай – Россия

Один из двигателей самолета начал дымиться в воздухе, поэтому экипажу пришлось совершать аварийную посадку.

Кроме того, при заходе на посадку в пассажирский салон самолета из-за неисправности системы кондиционирования начал попадать задымленный воздух из двигателя.

Видео задымление салона самолета с фанатами Перу

Стоит отметить, что это не первый экстренный случай с самолетами в России во время Чемпионата мира. До этого самолет с игроками сборной Саудовской Аравии тоже совершил аварийную посадку из-за двигателя, который загорелся в воздухе во время полета. Стоит отметить, что этот самолет принадлежит российской авиакомпании.

Теги: Новости России авиация Чемпионат мира по футболу - 2018
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук