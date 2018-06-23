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Літак з фанатами Перу у Росії здійснив аварійну посадку: відео

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Літак почав диміти в повітрі (фото умовне)
Літак почав диміти в повітрі (фото умовне)

На Чемпіонаті світу з футболу у Росії стався вже другий небезпечний випадок з літаками. Цього разу не пощастило вболівальникам збірної Перу, які вирішили скористатися послугами російських авіаліній.

Перуанці летіли з Єкатеринбурга в Тюмень, щоб звідти відправитися до Москви. Однак у Тюмені їх літак здійснив аварійну посадку з несправним двигуном.

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Один з двигунів літака почав диміти ще у повітрі, тож екіпажу довелося здійснювати аварійну посадку.

Окрім того, при заході на посадку у пасажирський салон літака через несправність системи кондиціонування почало потрапляти задимлене повітря з двигуна.

Відео задимлення салону літака з фанатами Перу

 

Варто зазначити, що це не перший екстрений випадок з літаками у Росії під час Чемпіонату світу. До цього літак з гравцями збірної Саудівської Аравії теж здійснив аварійну посадку через двигун, який загорівся у повітрі під час польоту. Варто зазначити, що цей літак належить російській авіакомпанії. 

Теги: Новини Росії Чемпіонат світу з футболу - 2018 авіація
Джерело: 24 Канал
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