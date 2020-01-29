Самолет SkyUp застрял в аэропорту Чехии: что происходит

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines более чем на сутки задержала рейс из чешского аэропорта Пардубице. В компании объясняют, что наземная служба аэропорта Пардубице не смогла обеспечить обслуживание самолета.

Пассажиров попросили покинуть самолет после того, как он не смог подняться в воздух. Об этом пассажирка рейса Татьяна Ворчак написала на своей фейсбук-странице.

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Самолет авиакомпании SkyUp должен был оставить чешский аэропорт еще 28 января в 15:10.

Вчера практически сразу после посадки пассажиров на вылет заглохли двигатели... С тех пор рейс переносят с часу на час, а мы (около 100 человек) стали настоящими заложниками ситуации и такого, на первый взгляд, уютного аэропорта,

– написала она.

В то же время авиакомпания SkyUp сообщает на своем сайте, что рейс PQ842 "Пардубице – Киев" не вылетел по расписанию с Пардубице из-за технических моментов. Так, наземная служба аэропорта Пардубице не смогла обеспечить обслуживание самолета.

В авиакомпании объясняют, что есть отклонения в работе вспомогательной силовой установки, которая обычно используется для запуска двигателей самолета.

"В случае нетрудоспособности ВСУ, что не является препятствием для нормального выполнения полетов, двигатели запускают от устройства наземного запуска. С самыми двигателями самолета все в порядке", – говорится в сообщении.

Так, обслуживающая компания в Пардубице ранее заверила, что обеспечит устройством наземного запуска самолет в аэропорту. Однако в SkyUp объясняют, что такой мощности не хватает для запуска двигателей Boeing-737.

Пассажиров разместили в гостинице. Они обеспечены всеми сопутствующими услугами, предусмотренными правилами перевозок пассажиров и багажа в случае задержки авиарейсов – питанием, напитками и трансфером, – добавляют в авиакомпании.

SkyUp отмечает, что для возвращения пассажиров в Киев организовали дополнительный рейс в Пардубице и о времени вылета сообщат отдельно.

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