Самолет SkyUp застрял в аэропорту Чехии: что происходит
Украинская авиакомпания SkyUp Airlines более чем на сутки задержала рейс из чешского аэропорта Пардубице. В компании объясняют, что наземная служба аэропорта Пардубице не смогла обеспечить обслуживание самолета.
Пассажиров попросили покинуть самолет после того, как он не смог подняться в воздух. Об этом пассажирка рейса Татьяна Ворчак написала на своей фейсбук-странице.
Знайте больше: SkyUp приостанавливает чартерные рейсы в Китай из-за вспышки коронавируса – что об этом известно
Самолет авиакомпании SkyUp должен был оставить чешский аэропорт еще 28 января в 15:10.
Вчера практически сразу после посадки пассажиров на вылет заглохли двигатели... С тех пор рейс переносят с часу на час, а мы (около 100 человек) стали настоящими заложниками ситуации и такого, на первый взгляд, уютного аэропорта,
– написала она.
В то же время авиакомпания SkyUp сообщает на своем сайте, что рейс PQ842 "Пардубице – Киев" не вылетел по расписанию с Пардубице из-за технических моментов. Так, наземная служба аэропорта Пардубице не смогла обеспечить обслуживание самолета.
В авиакомпании объясняют, что есть отклонения в работе вспомогательной силовой установки, которая обычно используется для запуска двигателей самолета.
"В случае нетрудоспособности ВСУ, что не является препятствием для нормального выполнения полетов, двигатели запускают от устройства наземного запуска. С самыми двигателями самолета все в порядке", – говорится в сообщении.
Так, обслуживающая компания в Пардубице ранее заверила, что обеспечит устройством наземного запуска самолет в аэропорту. Однако в SkyUp объясняют, что такой мощности не хватает для запуска двигателей Boeing-737.
Пассажиров разместили в гостинице. Они обеспечены всеми сопутствующими услугами, предусмотренными правилами перевозок пассажиров и багажа в случае задержки авиарейсов – питанием, напитками и трансфером, – добавляют в авиакомпании.
SkyUp отмечает, что для возвращения пассажиров в Киев организовали дополнительный рейс в Пардубице и о времени вылета сообщат отдельно.
Читайте также: SkyUp запускает рейсы из Одессы в Тбилиси: расписание рейсов и цены на билеты
Что надо знать о SkyUp
- Это украинский лоукостер. Его зарегистрировали в июне 2017 года Киеве. Главный ее акционер – ООО "ACS-Украина", чьи владельцы – Татьяна и Юрий Альба являются также владельцами туристического оператора Join UP!
- В первый рейс самолет авиакомпании отправился 21 мая 2018 года. 2 октября 2018 года авиакомпания получила разрешение на полеты в Европу.
- Флот компании насчитывает семь самолетов Boeing 737-700 и Boeing 737-800. SkyUp планирует увеличить количество внутренних рейсов, в том числе из Львова в Одессу.