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      Самолет SkyUp застрял в аэропорту Чехии: что происходит

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      Самолет SkyUp уже более суток не может вылететь из Чехии / Фейсбук-страница Татьяны Ворчак

      Украинская авиакомпания SkyUp Airlines более чем на сутки задержала рейс из чешского аэропорта Пардубице. В компании объясняют, что наземная служба аэропорта Пардубице не смогла обеспечить обслуживание самолета.

      Пассажиров попросили покинуть самолет после того, как он не смог подняться в воздух. Об этом пассажирка рейса Татьяна Ворчак написала на своей фейсбук-странице.

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      Самолет авиакомпании SkyUp должен был оставить чешский аэропорт еще 28 января в 15:10.

      Вчера практически сразу после посадки пассажиров на вылет заглохли двигатели... С тех пор рейс переносят с часу на час, а мы (около 100 человек) стали настоящими заложниками ситуации и такого, на первый взгляд, уютного аэропорта,
      – написала она.

      В то же время авиакомпания SkyUp сообщает на своем сайте, что рейс PQ842 "Пардубице – Киев" не вылетел по расписанию с Пардубице из-за технических моментов. Так, наземная служба аэропорта Пардубице не смогла обеспечить обслуживание самолета.

      В авиакомпании объясняют, что есть отклонения в работе вспомогательной силовой установки, которая обычно используется для запуска двигателей самолета.

      "В случае нетрудоспособности ВСУ, что не является препятствием для нормального выполнения полетов, двигатели запускают от устройства наземного запуска. С самыми двигателями самолета все в порядке", – говорится в сообщении.

      Так, обслуживающая компания в Пардубице ранее заверила, что обеспечит устройством наземного запуска самолет в аэропорту. Однако в SkyUp объясняют, что такой мощности не хватает для запуска двигателей Boeing-737.

      Пассажиров разместили в гостинице. Они обеспечены всеми сопутствующими услугами, предусмотренными правилами перевозок пассажиров и багажа в случае задержки авиарейсов – питанием, напитками и трансфером, – добавляют в авиакомпании.

      SkyUp отмечает, что для возвращения пассажиров в Киев организовали дополнительный рейс в Пардубице и о времени вылета сообщат отдельно.

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      Что надо знать о SkyUp

      • Это украинский лоукостер. Его зарегистрировали в июне 2017 года Киеве. Главный ее акционер – ООО "ACS-Украина", чьи владельцы – Татьяна и Юрий Альба являются также владельцами туристического оператора Join UP!
      • В первый рейс самолет авиакомпании отправился 21 мая 2018 года. 2 октября 2018 года авиакомпания получила разрешение на полеты в Европу.
      • Флот компании насчитывает семь самолетов Boeing 737-700 и Boeing 737-800. SkyUp планирует увеличить количество внутренних рейсов, в том числе из Львова в Одессу.

       

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Чехия SkyUp авиация
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