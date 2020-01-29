Літак SkyUp застряг в аеропорту Чехії: що відбувається

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines більш ніж на добу затримала рейс із чеського аеропорту Пардубіце. У компанії пояснюють, що наземна служба аеропорту Пардубіце не змогла забезпечити обслуговування літака.

Пасажирів попросили залишити літак після того, як він не зміг піднятися у повітря. Про це пасажирка рейсу Тетяна Ворчак написала на своїй фейсбук-сторінці.

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Літак авіакомпанії SkyUp повинен був залишити чеський аеропорт ще 28 січня о 15:10.

Учора практично одразу після посадки пасажирів на виліт заглохли двигуни. … З того часу рейс переносять з години на годину, а ми ( близько 100 осіб) стали справжніми заручниками ситуації та такого, на перший погляд, затишного аеропорту,

– написала вона.

Водночас авіакомпанія SkyUp повідомляє на своєму сайті, що рейс PQ842 "Пардубіце — Київ" не вилетів за розкладом із Пардубіце через технічні моменти. Так, наземна служба аеропорту Пардубіце не змогла забезпечити обслуговування літака.

В авіакомпанії пояснюють, що є відхилення в роботі допоміжної силової установки, яка зазвичай використовується для запуску двигунів літака.

"У разі непрацездатності ДСУ, що не є перешкодою для нормального виконання польотів, двигуни запускають від пристрою наземного запуску. З самими двигунами літака все в порядку", – мовиться у повідомленні.

Так, обслуговуюча компанія в Пардубіце раніше запевнила, що забезпечить пристроєм наземного запуску літак в аеропорту. Однак в SkyUp пояснюють, що такої потужності не вистачає для запуску двигунів Boeing-737.

Пасажирів розмістили в готелі. Вони забезпечені всіма супутніми послугами, передбаченими правилами перевезень пасажирів і багажу в разі затримки авіарейсів — харчуванням, напоями і трансфером, – додають в авіакомпанії.

SkyUp зазначає, що для повернення пасажирів до Києва організували додатковий рейс у Пардубіце і про час вильоту повідомлять окремо.

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