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      Літак SkyUp застряг в аеропорту Чехії: що відбувається

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      Літак SkyUp вже більше доби не може вилетіти з Чехії / Фейсбук-сторінка Татьяни Ворчак

      Українська авіакомпанія SkyUp Airlines більш ніж на добу затримала рейс із чеського аеропорту Пардубіце. У компанії пояснюють, що наземна служба аеропорту Пардубіце не змогла забезпечити обслуговування літака.

      Пасажирів попросили залишити літак після того, як він не зміг піднятися у повітря. Про це пасажирка рейсу Тетяна Ворчак написала на своїй фейсбук-сторінці.

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      Літак авіакомпанії SkyUp повинен був залишити чеський аеропорт ще 28 січня о 15:10.

      Учора практично одразу після посадки пасажирів на виліт заглохли двигуни. … З того часу рейс переносять з години на годину, а ми ( близько 100 осіб) стали справжніми заручниками ситуації та такого, на перший погляд, затишного аеропорту,
      – написала вона.

      Водночас авіакомпанія SkyUp повідомляє на своєму сайті, що рейс PQ842 "Пардубіце — Київ" не вилетів за розкладом із Пардубіце через технічні моменти. Так, наземна служба аеропорту Пардубіце не змогла забезпечити обслуговування літака.

      В авіакомпанії пояснюють, що є відхилення в роботі допоміжної силової установки, яка зазвичай використовується для запуску двигунів літака.

      "У разі непрацездатності ДСУ, що не є перешкодою для нормального виконання польотів, двигуни запускають від пристрою наземного запуску. З самими двигунами літака все в порядку", – мовиться у повідомленні.

      Так, обслуговуюча компанія в Пардубіце раніше запевнила, що забезпечить пристроєм наземного запуску літак в аеропорту. Однак в SkyUp пояснюють, що такої потужності не вистачає для запуску двигунів Boeing-737.

      Пасажирів розмістили в готелі. Вони забезпечені всіма супутніми послугами, передбаченими правилами перевезень пасажирів і багажу в разі затримки авіарейсів — харчуванням, напоями і трансфером, – додають в авіакомпанії.

      SkyUp зазначає, що для повернення пасажирів до Києва організували додатковий рейс у Пардубіце і про час вильоту повідомлять окремо.

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      Що треба знати про SkyUp 

      • Це український лоукостер. Його зареєстрували у червні 2017 року Києві. Головний її акціонер – ТОВ "ACS-Україна", чиї власники – Тетяна і Юрій Альба є також власниками туристичного оператора Join UP!
      • У перший рейс літак авіакомпанії вирушив 21 травня 2018 року. 2 жовтня 2018 року авіакомпанія отримала дозвіл на польоти в Європу.
      • Флот компанії налічує сім літаків Boeing 737-700 та Boeing 737-800. SkyUp планує збільшити кількість внутрішніх рейсів, зокрема зі Львова до Одеси.

       

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: авіація SkyUp Чехія Новини України Новини політики
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