Самолет стал отелем: сколько стоит переночевать в нем – фото

Мини-отель оборудовали в корпусе старого самолета в Великобритании. Вторую жизнь получил фюзеляж самолета авиакомпании Etihad Airways.

Британец Тоби Рос Дэвис приобрел воздушное судно за 45 тысяч фунтов стерлингов (примерно 55 600 долларов США) и решил переоборудовать его в небольшой отель, пишет Daily Mail.

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Внутри есть ванна, туалет и спальные места для 4 человек. Один из туалетов на борту он превратил в душ, а часть кабины стюардесс стала полноценной кухней.

Интерьер мини-отеля в фузеляже самолета: смотрите фото:

Еще одна часть фюзеляжа превратилась в зону отдыха во дворе.



Часть корпуса превратилась в зону отдыха

Ночь в таком отеле обойдется примерно в 220 долларов США. Отыскать его можно в Южном Уэльсе.



Самолет-отель в Великобритании

Сравните, как выглядит мини-отель в бывшей пожарной части в США.