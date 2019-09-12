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      Самолет стал отелем: сколько стоит переночевать в нем – фото

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      Самолет-отель в Великобритании
      Самолет-отель в Великобритании / dailymail.co.uk

      Мини-отель оборудовали в корпусе старого самолета в Великобритании. Вторую жизнь получил фюзеляж самолета авиакомпании Etihad Airways.

      Британец Тоби Рос Дэвис приобрел воздушное судно за 45 тысяч фунтов стерлингов (примерно 55 600 долларов США) и решил переоборудовать его в небольшой отель, пишет Daily Mail.

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      Внутри есть ванна, туалет и спальные места для 4 человек. Один из туалетов на борту он превратил в душ, а часть кабины стюардесс стала полноценной кухней.

      Интерьер мини-отеля в фузеляже самолета: смотрите фото:

       

       

      Еще одна часть фюзеляжа превратилась в зону отдыха во дворе.

      відпочинкова зона у дворі
      Часть корпуса превратилась в зону отдыха

      Ночь в таком отеле обойдется примерно в 220 долларов США. Отыскать его можно в Южном Уэльсе.

      готель літак
      Самолет-отель в Великобритании

      Сравните, как выглядит мини-отель в бывшей пожарной части в США.

      blog_ava
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      Теги: Курьезные новости Новости недвижимости Новости недвижимости мира Великобритания Гостиницы
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