Літак став готелем: скільки коштує переночувати в ньому – фото

Міні-готель обладнали у корпусі старого літака у Великобританії. Друге життя отримав фюзеляж літака авіакомпанії Etihad Airways.

Британець Тобі Ріс Девіс придбав повітряне судно за 45 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 55 600 доларів США) і вирішив переобладнати його у невеликий готель, пише Daily Mail.

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Всередині є ванна, туалет і спальні місця для 4 осіб. Один із туалетів на борту він перетворив на душ, а частина кабіни стюардес стала повноцінною кухнею.

Інтер'єр міні-готелю у фузеляжі літака: дивіться фото:

Ще одна частина фюзеляжу перетворилась на відпочинкову зону у дворі.



Частина корпусу перетворилась на відпочинкову зону

Ніч у такому готелі обійдеться приблизно у 220 доларів США. Відшукати його можна у Південному Уельсі.



Літак-готель у Великобританії

Порівняйте, як виглядає міні-готель у колишній пожежній частині у США.