10:59
12 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕРХОВНА РАДА ЦВК APPLE
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Фільм "Пила" по-російськи. Рогозін почав економити
      Вєсті Кремля
      21:16, 11 вересня
      Вєсті.UA: Теплі розмови Зеленського з Коломойським. Агент Савченко
      Вєсті.UA
      20:01, 11 вересня
      В яких шокуючих умовах працюють в "Київмедспецтрансі": як розголос вплинув на підприємство
      ЦРУ
      09:00, 11 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини нерухомості
      ВЕРХОВНА РАДА ЦВК APPLE

      Літак став готелем: скільки коштує переночувати в ньому – фото

      203 Читать новость на русском
      Літак-готель у Великобританії
      Літак-готель у Великобританії / dailymail.co.uk

      Міні-готель обладнали у корпусі старого літака у Великобританії. Друге життя отримав фюзеляж літака авіакомпанії Etihad Airways.

      Британець Тобі Ріс Девіс придбав повітряне судно за 45 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 55 600 доларів США) і вирішив переобладнати його у невеликий готель, пише Daily Mail.

      Дивіться також: Басейн над фіордом: унікальний готель може з'явитись у Норвегії

      Всередині є ванна, туалет і спальні місця для 4 осіб. Один із туалетів на борту він перетворив на душ, а частина кабіни стюардес стала повноцінною кухнею.

      Інтер'єр міні-готелю у фузеляжі літака: дивіться фото:

       

       

      Ще одна частина фюзеляжу перетворилась на відпочинкову зону у дворі.

      відпочинкова зона у дворі
      Частина корпусу перетворилась на відпочинкову зону

      Ніч у такому готелі обійдеться приблизно у 220 доларів США. Відшукати його можна у Південному Уельсі.

      готель літак
      Літак-готель у Великобританії 

      Порівняйте, як виглядає міні-готель у колишній пожежній частині у США.

      blog_ava
      Суд визнав "нещасним випадком на роботі" смерть під час сексу у відрядженні
      сьогодні
      5075
      Теги: Курйозні новини Новини нерухомості Готелі Великобританія Новини нерухомості світу
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      США готуються до військового протистояння з Росією та Китаєм, – Presstv
      сьогодні , 08:40 США готуються до військового протистояння з Росією та Китаєм, – Presstv
      Світові Медіа 944
      Покарання за незаконне збагачення: кому загрожує конфіскація і ув'язнення на 10 років
      сьогодні , 08:20 Покарання за незаконне збагачення: кому загрожує конфіскація і ув'язнення на 10 років
      Ірина Поліщук 4135
      Не лише коштовності: що беруть у заставу сучасні українські ломбарди
      11 вересня , 16:30 Не лише коштовності: що беруть у заставу сучасні українські ломбарди
      801
      Головні новини 11 вересня: покарання за незаконне збагачення та підозрюваний у MH17 Цемах
      сьогодні , 08:01 Головні новини 11 вересня: покарання за незаконне збагачення та підозрюваний у MH17 Цемах
      3075
      Невыносимая вонь, штурмовики с детства и поиск украинских загранпаспортов: новости Крымнаша
      11 вересня , 22:00 Невыносимая вонь, штурмовики с детства и поиск украинских загранпаспортов: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 2015
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук