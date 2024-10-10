Об этом 24 Каналу рассказал летчик армейской авиации Руслан, добавив, что уровень знаний и умений очень важен. Более того, во времени войны потребность в боевой авиации, достаточном количестве самолетов особенно высока.

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В чем заключается работа армейской авиации

"Сейчас основная работа армейской авиации – это нанесение огневых ударов. Можно сказать, что мы "артиллерия по вызову", потому что нас вызывают на особо сложные направления, где есть продвижение врага, или обострение ситуации", – рассказал летчик.

Он добавил, что авиация может оперативно прийти и нанести огневое поражение, тем самым помогши пехоте. За время работы Руслану удалось испытать так называемые "иностранные крылья", а также западное вооружение, оборудование, которое передают наши друзья и партнеры.

Возможность испытать была, но их (западных самолетов – 24 Канал) не хватает, хочется больше, хочется еще современнее. Например, новые типы техники, чтобы их осваивать и быть более полезным на поле боя,

– отметил летчик армейской авиации.

Поэтому потребность в самолетах до сих пор является острой. Остается надеяться, что рано или поздно они все-таки будут в достаточном количестве.

К слову, во Франции 8 октября заявили, что передадут Украине истребители Mirage 2000. Перед тем на них будет поставлено современное вооружение. Ожидать самолеты можно уже в первой половине 2025 года.