Про це 24 Каналу розповів льотчик армійської авіації Руслан, додавши, що рівень знань і вмінь дуже важливий. Ба більше, у часі війни потреба в бойовій авіації, достатній кількості літаків є особливо високою.

До теми Французький міраж для ЗСУ: на що здатні літаки Mirage 2000 та які бойові завдання виконуватимуть

У чому полягає робота армійської авіації

"Зараз основна робота армійської авіації – це завдання вогневих ударів. Можна сказати, що ми "артилерія за викликом", тому що нас викликають на особливо складні напрямки, де є просування ворога, або загострення ситуації", – розповів льотчик.

Він додав, що авіація може оперативно прийти й завдати вогневе ураження, тим самим допомігши піхоті. За час роботи Руслану вдалося випробувати так звані "іноземні крила", а також західне озброєння, обладнання, яке передають наші друзі та партнери.

Можливість випробувати була, але їх (західних літаків – 24 Канал) не вистачає, хочеться більше, хочеться ще сучасніше. Наприклад, новіші типи техніки, щоб їх опановувати та бути більш корисним на полі бою,

– наголосив льотчик армійської авіації.

Тому потреба у літаках досі є гострою. Залишається сподіватися, що рано чи пізно вони все-таки будуть у достатній кількості.

До слова, у Франції 8 жовтня заявили, що передадуть Україні винищувачі Mirage 2000. Перед тим на них буде поставлено сучасне озброєння. Очікувати на літаки можна вже у першій половині 2025 року.