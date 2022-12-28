Об этом сказал пилот Вадим Ворошилов с позывным Karaya в интервью. По его словам, украинские пилоты сейчас выполняют такие задачи, которые даже не закладывались на этапе проектирования наших воздушных судов.

Важно Пламя начало добираться до меня, – пилот Karaya рассказал, как спасся из горящего самолета

Вместе с тем украинцы используют современные методы работы.

Враг, имея преимущество, работает так, как написано в учебниках по тактической и огневой подготовке. Мы действуем более современными методами, которые вообще не прописаны ни в одном из учебников любой страны мира. Раскрыть наш потенциал на все 100% помогут истребители западного типа,

– подчеркнул Вадим Ворошилов.

Он добавил, что у украинских лётчиков очень ограничены технические возможности, но они пытаются эффективно работать в экстремальных условиях. Ворошилов также согласился с утверждением, что пилотам НАТО будет чему поучиться у украинцев после войны.

Почему Украине нужны именно F-16

Ворошилов отметил, что нам на данном этапе нужен именно F-16, являющийся одним из самых массовых самолетов своего класса в мире. Украина сможет его обслуживать, а благодаря западным партнерам не будет испытывать недостаток в средствах поражения.

"Мы, конечно, можем рассматривать различные типы, например, Gripen, Eurofighter. Они более устойчивы к нашей аэродромной инфраструктуре, но при этом не массовые. Нет в мире, скажем, "вторичного рынка" таких судов", - пояснил пилот.

Что известно о Вадиме Ворошилове Это 28-летний военный летчик и один из лучших украинских пилотов-истребителей. 12 октября Вадим уничтожил 5 вражеских дронов в Винницкой области и катапультировался, отведя истребитель от населенного пункта. После героического маневра Вадима Владимир Зеленский предоставил ему Это 28-летний военный летчик и один из лучших украинских пилотов-истребителей. 12 октября Вадим уничтожил 5 вражеских дронов в Винницкой области и катапультировался, отведя истребитель от населенного пункта. После героического маневра Вадима Владимир Зеленский предоставил ему звание Героя Украины , а местные прозвали пилота "Призраком Винницкой области".

Когда Украина получит западные истребители