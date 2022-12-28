Про це сказав пілот Вадим Ворошилов із позивним Karaya в інтерв'ю. За його словами, українські пілоти зараз виконують такі завдання, які технічно навіть не закладалися на етапі проєктування наших повітряних суден.

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Разом з тим українці використовують сучасні методи роботи.

Ворог, маючи перевагу, працює так, як написано в підручниках з тактичної та вогневої підготовки. Ми діємо більш сучасними методами, які взагалі не прописані в жодному з підручників будь-якої країни світу. Розкрити наш потенціал на всі 100% допоможуть винищувачі західного типу,

– наголосив Вадим Ворошилов.

Він додав, що в українських льотчиків дуже обмежені технічні можливості, але вони намагаються ефективно працювати в екстремальних умовах. Ворошилов також погодився з твердженням, що пілотам НАТО буде чому повчитися в українців після війни.

Чому Україні потрібні саме F-16

Ворошилов зазначив, що нам на даному етапі потрібен саме F-16, який є одним з наймасовіших літаків свого класу у світі. Україна зможе його обслуговувати, а завдяки західним партнерам не буде відчувати браку в засобах ураження.

"Ми, звісно, можемо розглядати різні типи, наприклад, Gripen, Eurofighter. Вони більш стійкі до нашої аеродромної інфраструктури, але при всьому цьому не є масовими. Немає у світі, скажімо, "вторинного ринку" таких суден", – пояснив пілот.

Що відомо про Вадима Ворошилова Це 28-річний військовий льотчик та один із найкращих українських пілотів-винищувачів. 12 жовтня Вадим знищив 5 ворожих дронів на Вінниччині і катапультувався, відвівши винищувач від населеного пункту. Після героїчного маневру Вадима Володимир Зеленський надав йому Це 28-річний військовий льотчик та один із найкращих українських пілотів-винищувачів. 12 жовтня Вадим знищив 5 ворожих дронів на Вінниччині і катапультувався, відвівши винищувач від населеного пункту. Після героїчного маневру Вадима Володимир Зеленський надав йому звання Героя України , а місцеві прозвали пілота "Привидом Вінниччини".

Коли Україна отримає західні винищувачі