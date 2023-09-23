Полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что украинские летчики могут научиться управлять самолетами Gripen за полтора – два месяца.

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Украинские пилоты могут быстро научиться управлять Gripen

Ранее Украина имела на вооружении базовый учебно-боевой чехословацкий самолет L-39, который выпускали до 2000 года. Сейчас сконструировали новый самолет L-159 на базе L-39, несколько похож с Gripen. Заметим, что чехи используют именно модель JAS 39 Gripen.

Поэтому они довольно быстро могут научить украинских лётчиков и инструкторов управлять Gripen. В частности, говорится о пилотах МиГ-29 и Су-27, а также L-159.

Даже больше говорится об инструкторах. Если чехи научат наших инструкторов управлять Gripen, то уже наши инструкторы будут учить наших летчиков на своих базах.

– сказал полковник запаса ВСУ.

Свитан об особенностях самолетов Gripen: смотреть видео

Особенности самолетов Gripen

Gripen – довольно неприхотливый самолет. Проблема только в том, что их мало – около 200 единиц. Однако хотя бы две эскадрильи (24 самолета) помогут украинским пилотам научиться руководить этими истребителями.

Что известно об истребителе Gripen Это легкий истребитель, созданный для обеспечения боевой эффективности в различных задачах, таких как: воздушная борьба, наземный боевой обстрел, разведка и другие. Этот истребитель был принят на вооружение рядом стран.

Роман Свитан отметил, что самолеты Gripen более просты и имеют меньше функций, чем F-16. Однако выполняют основные задачи, которые нужны Украине. Gripen могут нести ракеты Storm Shadow и SCALP. В то время как F-16 не могут этого делать.

Что известно о передаче Украине истребителей Gripen