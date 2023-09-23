Такую цифру в разговоре с 24 Каналом предположил эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко. Важно, что их количество должно соотноситься с количеством уже имеющихся и используемых британских Storm Shadow и французских SCALP.

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Ракеты для Украины

Франция ускорила передачу Украине ракет SCALP в ответ на попытки России устроить переворот в Нигерии. По словам Тараса Жовтенко, французские интересы серьезно пострадали в Африке, поэтому и ответ был асимметричным.

"Они заявили, что Украина получила партию ракет SCALP и это уже второе пополнение. Такие вещи происходят, что союзники противостоят российской агрессии на других фронтах и регионах. Мы активно используем запасы и, соответственно, партнеры работают, чтобы их пополнять", – отметил эксперт по международной безопасности.

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Собственно количество американских ATACMS и немецких TAURUS будет зависеть от числа непосредственно Storm Shadow и SCALP и планов британцев и французов по их поставкам. И это будет не одна кампания, а уже начало системной поставки. Вопрос только в количестве.

Но любое западное оружие не является волшебной палочкой и эффективно должно использоваться с другими системами вооружения, которые у нас есть. Поэтому даже с небольшим количеством ATACMS и TAURUS мы сможем выжать максимум, потому что будем применять в комплексе с другими системами дальнего поражения,

– подчеркнул Жовтенко.

Более того – немцы не будут модифицировать свои ракеты относительно дальности, о чем есть опасения. Задержка с решением о передаче TAURUS могла быть в связи с изучением технологического аспекта – целесообразно ли это делать и какой будет эффективность. В свою очередь Украина придерживается всех договоренностей по использованию западного вооружения.

"Думаю, в первой партии немцы не будут подкручивать ракеты, чтобы убедиться, что они не полетят на территорию России. Да и позиция западных партнеров в этом вопросе меняется. Раньше говорили: давайте осторожнее, потому что Россия ядеркой пугает. Теперь, в частности, Блинкен в своих заявлениях отмечает, что они не поощряют, но Украина ведет войну и это наше решение по чему запускать это оружие", – добавил эксперт.

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