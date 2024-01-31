Самолеты и десятки военных: оккупанты жалуются о потерях на аэродроме Бельбек в Крыму

Даже в разгар зимы оккупантам в Крыму - очень жарко. В среду, 31 января, на территории временно оккупированного полуострова прогремели взрывы. Впоследствии намекнули, что "хлопок" мог прийти на аэродром Бельбек.

Официальных комментариев в ВСУ пока не делали. В то же время Николай Олещук – командующий Воздушных сил ВСУ – еще днем 31 января намекнул на удар по Бельбеку.

Обратите внимание В разных частях Крыма раздавались взрывы: оккупанты жаловались из-за массированной атаки

Олещук отметил, что в составе Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины – 204-я Севастопольская бригада тактической авиации. Ее штатное место базирования – именно аэродром Бельбек.

Украинские авиаторы обязательно вернутся домой на родной аэродром. А пока спасибо всем, кто присоединился к очистке Крыма от российского присутствия!

– подчеркнул командующий Воздушных сил ВСУ.

Россияне жалуются из-за потерь

Оккупанты вечером 31 января взялись жаловаться из-за потерь в Бельбеке. Враг заявил, что потерял там 3 самолета и 20 военных. Следует заметить, что Россия регулярно умаляет свои потери. Поэтому сколько самолетов и окупантов отправилось к Кобзону, можно только догадываться.

Также в сети ранее сообщалось, что в Бельбеке поражена одна из радиолокационных станций. В то же время, ни подтверждения ни опровержения этой информации пока не было. Ждем деталей от наших защитников.