В российских СМИ говорят, что речь идет о модернизированных Ил-76МД-90А, предназначенные для перевозки войск и грузов. Московские следователи уже возбудили уголовное дело против поставщика, пишет 24 Канал.

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Из-за некачественных подшипников вышли из строя 5 самолетов

Поставщик предоставил минобороны России некачественные подшипники. По данным следствия, "Балашихинский литейно-механический завод" приобрел их у неизвестного производителя. Подшипники не соответствуют требованиям документации.

Некачественные детали передали предприятию "Авиастар" для производства самолетов Ил-76МД-90А. Всего в результате проблем с шасси из строя вышли 5 самолетов.

По данным "Важных историй", всего в распоряжении Минобороны на конец 2023 года было 18 таких воздушных судов. 11 из них были поставлены в 2022 – 2023 годах.

Уголовное дело возбудили по статье о "злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа". Там считают, что России якобы "нанесли существенный ущерб обороноспособности и безопасности". На заводе уже провели обыск и допросили руководство.

Следствию удалось установить, что подшипники по поддельным документам закупали с 2017 по 2022 год.