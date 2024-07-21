У російських ЗМІ кажуть, що йдеться про модернізовані Іл-76МД-90А, призначені для перевезення військ і вантажів. Московські слідчі уже порушили кримінальну справу проти постачальника, пише 24 Канал.

Дивіться також З'явилися супутникові знімки аеродрому Міллерово після удару дронів: що там пошкоджено

Через неякісні підшипники вийшли з ладу 5 літаків

Постачальник надав міноборони Росії неякісні підшипники. За даними слідства, "Балашихинський ливарно-механічний завод" придбав їх у невідомого виробника. Підшипники не відповідають вимогам документації.

Неякісні деталі передали підприємству "Авіастар" для виробництва літаків Іл-76МД-90А. Загалом унаслідок проблем із шасі з ладу вийшли 5 літаків.

За даними "Важливих історій", загалом у розпорядженні Міноборони на кінець 2023 року було 18 таких повітряних суден. 11 із них з'явилися у росіян у 2022 – 2023 роках.

Кримінальну справу порушили за статтею про "зловживання повноваженнями при виконанні держоборонзамовлення". Там вважають, що Росії нібито "завдали суттєвої шкоди обороноздатності та безпеці". На заводі уже провели обшук та допитали керівництво.

Слідству вдалося встановити, що підшипники за підробленими документами закуповували з 2017 по 2022 рік.