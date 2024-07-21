Наразі ЗМІ показали супутникові знімки аеродрому Міллерово після удару дронів. Зазначається, що там пошкоджено будівлі технічно-експлуатаційної частини та склад пально-мастильних матеріалів.

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Які наслідки удари по ворожому аеродрому у Ростовській області

У ніч проти 20 липня завдали удару по аеродрому російської військової авіації Міллерово в Ростовській області. На супутниковому знімку, зробленому після удару, можна побачити три осередки пожежі.

Повідомляється, що одне із загорянь спалахнуло на місці ангара технічно-експлуатаційної частини, а другий – на відкритій місцевості. Водночас третю пожежу вдалося зафіксувати там, де розташовано один зі складів паливно-мастильних матеріалів.

Наслідки атаки по аеродрому Міллерово: дивіться відео

До слова, російський аеродром "Міллерово" розташований за 150 кілометрів від поточної ліні фронту у Ростовській області. Окупанти активно використовують його для базування фронтових бомбардувальників, штурмовиків, ударних вертольотів та іншої авіатехніки.

Раніше повідомляли, що ймовірно, дрони також зачепили літаки та вертольоти, які перебували на відкритих майданчиках. Таким чином, росіяни можуть відчути значні наслідки нічної атаки.