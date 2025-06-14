Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на аналитиков из AviVector, которые зафиксировали активность российской транспортной авиации.

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Российские Ил-76 активно летают в Беларусь

Согласно обнародованной аналитиками карты, к перевозкам грузов также привлекался тяжелый транспортный самолет Ан-124-100.



Схема полетов российской авиации в Беларусь / Фото AviVector

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Авиабаза "Мачулищи" – одна из немногих на территории Беларуси, которая может принимать военные транспортные самолеты большой грузоподъемности.

С начала полномасштабной войны в Украине эта авиабаза стала местом базирования российских войск, пишет "Милитарный".

Аналитики предполагают, что нынешняя активность российской транспортной авиации с Ил-76 может быть связана с подготовкой к российско-белорусским учениям "Запад-2025", проведение которых планируется на осень.

"Сценарий и масштаб этих учений фактически повторяют те, под прикрытием которых Россия зимой 2022 года накапливала войска и технику вблизи украинской границы, готовя вторжение", – говорится в материале "Милитарного".

Там указывают, что в Минске уже взялись убеждать, что запланированные учения якобы не представляют никакой угрозы для соседних стран и направлены только на подготовку военных обеих стран.