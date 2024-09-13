Об этом во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он также назвал условие, при котором его страна готова это сделать, передает 24 Канал.

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Когда Польша сможет передать дополнительные МиГ-29 Украине

Сикорский отметил, что в Польше рассматривают возможность предоставления дополнительных партий техники Украине. Это касается, в том числе, и самолетов МиГ-29, которые сегодня нужны для защиты польского неба.

В то же время Сикорский отметил, что Польша могла бы передать эти самолеты, если бы партнеры помогли им и передали истребители на замену.

К слову, Владимир Зеленский во время пресс-конференции 27 августа заявил, что ожидает от польских партнеров поставки истребителей типа МиГ для нашего государства. В то же время президент Украины определял, что пока окончательного решения по этому вопросу нет.

В свою очередь, Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ответил, что это может произойти после того, как страна найдет более современную замену своим самолетам. В частности, путем приобретения новых самолетов, в том числе F-35, заказанных в США.