В Минобороны России заявили, что перехватили самолеты-разведчики США над международными водами Черного моря. Американские самолеты обнаружил российский Су-27.

Россияне перехватили два американских самолета

Соответствующее заявление в российском военном ведомстве обнародовали 5 августа. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Российский истребитель не только зафиксировал американские самолеты, но и приближался к ним. Над Черным морем вроде были самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации ВМС США Р-8А "Посейдон".

В США заявления Минобороны России пока не комментируют

Российские военные говорят, что после того, как американские самолеты развернулись от так называемой "государственной границы Российской Федерации" недалеко от оккупированного Крыма, Су-27 полетел на место базирования.

Пока ни США, ни Североатлантический Альянс заявление Минобороны России не комментируют.

Обратите внимание! 27 июля российский Су-27 уже вылетал на перехват над Черным морем американского "Посейдона", который осуществлял патрулирование в регионе.