Самолеты-разведчики США были над Черным морем, – заявление Минобороны России
В Минобороны России заявили, что перехватили самолеты-разведчики США над международными водами Черного моря. Американские самолеты обнаружил российский Су-27.
Россияне перехватили два американских самолета
Соответствующее заявление в российском военном ведомстве обнародовали 5 августа. Об этом сообщает "Радио Свобода".
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Российский истребитель не только зафиксировал американские самолеты, но и приближался к ним. Над Черным морем вроде были самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации ВМС США Р-8А "Посейдон".
В США заявления Минобороны России пока не комментируют
Российские военные говорят, что после того, как американские самолеты развернулись от так называемой "государственной границы Российской Федерации" недалеко от оккупированного Крыма, Су-27 полетел на место базирования.
Пока ни США, ни Североатлантический Альянс заявление Минобороны России не комментируют.