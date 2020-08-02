Соединенные Штаты Америки провели масштабные военные учения в Черном море. Американские военные учились реагировать на угрозы в регионе, к которому имеют выход несколько членов НАТО.

Это были совместные учения военно-морских и воздушных сил, сообщает командование 6 флота ВМС США.

К слову 20 кораблей и 2 000 военных: как завершились военные учения Sea Breeze – видео, фото

Поэтому учения одновременно происходили в международных водах и воздушном пространстве. Командование объяснило, что такие учения усилят готовность США реагировать на угрозы в Черноморском регионе.

К слову, сразу у 3 стран-членов НАТО есть выход к Черному морю. Это Румыния, Болгария и Турция, которые являются союзниками США.

Какая техника участвовала в учениях:

ракетный эсминец USS Porter,

самолет-разведчик Poseidon P-8A,

четыре истребителя F-16

беспилотник MQ-9 Reaper,

самолет-заправщик KC-135 Stratotanker.

Первые двое остались в Черном море после международных учений Sea Breeze, которые проходили под руководством США и Украины.