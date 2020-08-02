США провели военные учения в Черном море
Соединенные Штаты Америки провели масштабные военные учения в Черном море. Американские военные учились реагировать на угрозы в регионе, к которому имеют выход несколько членов НАТО.
Это были совместные учения военно-морских и воздушных сил, сообщает командование 6 флота ВМС США.
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Поэтому учения одновременно происходили в международных водах и воздушном пространстве. Командование объяснило, что такие учения усилят готовность США реагировать на угрозы в Черноморском регионе.
К слову, сразу у 3 стран-членов НАТО есть выход к Черному морю. Это Румыния, Болгария и Турция, которые являются союзниками США.
Какая техника участвовала в учениях:
- ракетный эсминец USS Porter,
- самолет-разведчик Poseidon P-8A,
- четыре истребителя F-16
- беспилотник MQ-9 Reaper,
- самолет-заправщик KC-135 Stratotanker.
Первые двое остались в Черном море после международных учений Sea Breeze, которые проходили под руководством США и Украины.