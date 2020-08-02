Сполучені Штати Америки провели масштабні військові навчання в Чорному морі. Американські військові навчалися реагувати на загрози в цьому регіоні, до якого мають вихід кілька членів НАТО.

Це були спільні навчання військово-морських і повітряних сил, повідомляє командування 6 флоту ВМС США.

До слова 20 кораблів і 2 000 військових: як завершились військові навчання Sea Breeze – відео, фото

Відтак навчання одночасно відбувалися в міжнародних водах і повітряному просторі. Командування пояснило, що такі навчання посилять готовність США реагувати на загрози в Чорноморському регіоні.

До слова, одразу 3 країни-члени НАТО мають вихід до Чорного моря. Це Румунія, Болгарія і Туреччина, які є союзниками Сполучених Штатів.

Яка техніка брала участь у навчаннях:

ракетний есмінець USS Porter,

літак-розвідник Poseidon P-8A,

чотири винищувачі F-16,

безпілотник MQ-9 Reaper,

літак-заправщик KC-135 Stratotanker.

Перші двоє залишилися в Чорному морі після міжнародних навчань Sea Breeze, які проходили під керівництвом США й України.