Літаки-розвідники США були над Чорним морем, – заява Міноборони Росії
У Міноборони Росії заявили, що перехопили літаки-розвідники США над міжнародними водами Чорного моря. Американські літаки виявив російський Су-27.
Росіяни перехопили два американські літаки
Відповідну заяву у російському військовому відомстві оприлюднили 5 серпня. Про це інформує "Радіо Свобода".
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Російський винищувач не лише зафіксував американські літаки, а й наближався до них. Над Чорним морем начебто бути літак-розвідник RC-135 ВПС США та літака базової патрульної авіації ВМС США Р-8А "Посейдон".
У США заяви Міноборони Росії поки не коментують
Російські військові кажуть, що після того, як американські літаки розвернулись від так званого "державного кордону Російської Федерації" неподалік окупованого Криму, Су-27 полетів на місце базування.
Наразі ні США, ні Північноатлантичний Альянс заяву Міноборони Росії не коментують.