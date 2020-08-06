У Міноборони Росії заявили, що перехопили літаки-розвідники США над міжнародними водами Чорного моря. Американські літаки виявив російський Су-27.

Росіяни перехопили два американські літаки

Відповідну заяву у російському військовому відомстві оприлюднили 5 серпня. Про це інформує "Радіо Свобода".

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Російський винищувач не лише зафіксував американські літаки, а й наближався до них. Над Чорним морем начебто бути літак-розвідник RC-135 ВПС США та літака базової патрульної авіації ВМС США Р-8А "Посейдон".

У США заяви Міноборони Росії поки не коментують

Російські військові кажуть, що після того, як американські літаки розвернулись від так званого "державного кордону Російської Федерації" неподалік окупованого Криму, Су-27 полетів на місце базування.

Наразі ні США, ні Північноатлантичний Альянс заяву Міноборони Росії не коментують.

Зверніть увагу! 27 липня російський Су-27 уже вилітав на перехоплення над Чорним морем американського "Посейдона", який здійснював патрулювання у регіоні.