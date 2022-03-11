Самолеты СУ-34 исправны лишь на 60 – 70%, – российский подполковник-авиатор о технике оккупантов

Несколько пленных российских служащих 11 марта пообщались с журналистами и рассказали много интересного. В частности, что их самолеты исправны на 60 – 70%.

Речь идет об истребителях, которые массово используют оккупанты, Су-34. Такую статистику озвучил подполковник Максим Криштоп. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на пресс-конференцию военнопленных летчиков российской армии.

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"Оставляет желать лучшего"

Поскольку пленные являются летчиками, их расспросили, в частности, и о технике, которой они разрушают дома украинцев. Они сказали то, что и не было тайной – новые самолеты у них более-менее, а вот состояние старых плачевное. Следует отметить, что Су-34 взяли на вооружение только в 1990 году.

В части, где я служу, укомплектованность авиационной техники составляет 100%. Но исправность оставляет желать лучшего – держится на уровне 60 – 70%,

– заявил пленный подполковник.

Также присоединился к разговору и его коллега из оккупированного Крыма – пленный Алексей Головенский. Он рассказал, что в их части старые самолеты недавно заменили модернизированными. Это подтверждает, что Россия систематически использовала аннексированную территорию для подготовки нападения.

Пресс-конференция пленных российских летчиков: смотрите видео



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