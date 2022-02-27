Самолеты Су-34 перебазировали из-под Москвы в белорусские Барановичи

Россия стянула свои самолеты Су-34 на аэродром "Барановичи" в Белоруссии. Ранее авиация находилась под Москвой.

В Белоруссию отправили тактическую авиационную группу самолетов Су-34. Истребители-бомбардировщики стянули ближе к Украине.

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Отметим, по данным СМИ, Беларусь готовится к вторжению в Украину. Спецназовцев могут самолетами перебросить на Киевское и Житомирское направление.

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