Самолеты Су-34 перебазировали из-под Москвы в белорусские Барановичи
27 февраля 2022 , 14:29Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Россия стянула свои самолеты Су-34 на аэродром "Барановичи" в Белоруссии. Ранее авиация находилась под Москвой.
В Белоруссию отправили тактическую авиационную группу самолетов Су-34. Истребители-бомбардировщики стянули ближе к Украине.
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Отметим, по данным СМИ, Беларусь готовится к вторжению в Украину. Спецназовцев могут самолетами перебросить на Киевское и Житомирское направление.
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