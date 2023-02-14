Так, в небе страны-агрессора заметили сразу два воздушных командных пункта Ту-214ПУ-СБУС и три других правительственных самолета минобороны России. Однако следует отметить, что этот показательный полет, по-видимому, был лишь демонстрацией на фоне проходящего 14 февраля заседания в формате Рамштайн.

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Как отмечают в СМИ, среди воздушных судов "судного дня" были:

два специальных самолета, принадлежащих к воздушным пунктам Ту-214ПУ-СБУС,

один Ту-214ОН, который является модификацией для сбора информации по программе "Открытое небо",

два Ту-154.

Два Ту-154 взлетели с аэродрома "Чкаловский" в Москве в направлении Архангельска, но повернули обратно,

– сообщили в СМИ.



Движение самолетов "Судного дня" / Скриншот



Движение самолета Ту-154 (RA-85563) / Скриншот.

Что известно о воздушных судах

Следует заметить, что Ту-214ПУ-СБУС, являющийся воздушным командным пунктом, включает в себя весь комплекс средств для управления войсками в небе. Этот самолет снабжен мощными средствами связи.

Также он может работать в режиме ретранслятора и обеспечивать устойчивую связь между разными командными пунктами в случае нештатных ситуаций, когда другие средства связи не работают. Однако, как подчеркнули в Defense Express, одновременный полет сразу двух таких самолетов RA-64529 и RA-64530 выглядит довольно странно.

Что касается Ту-214ОН под регистрационным номером RF-64525, он является воздушным комплексом оптической и радиотехнической разведки. Об одном из Ту-154 с регистрационным номером RA-85843 известно, что он до 2020 года находился не в летном состоянии длительное время.

Назначение этого самолета, скорее всего, осталось без изменений в виде пассажирского борта,

– рассказали в Defense Express.

Другой Ту-154 (RA-85563) известен еще с 2011 года, когда после многолетнего перерыва в полетах едва не разбился из-за отказа управления.

Следовательно, учитывая маршруты полетов, количество самолетов и их состояние, можно предположить, что этот полет был тренировочным и демонстрационным.