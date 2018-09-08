Самолеты России и Асада нанесли по Сирии мощнейшие авиаудары за месяц
В субботу, 8 сентября, сирийские правительственные войска и российские союзники нанесли мощнейшие за последний месяц авиаудары по провинции Идлиб, которую контролируют сирийские повстанцы. Самолеты совершили около 90 атак.
Об этом сообщает DW со ссылкой на базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.
Читайте также: Россия попросила назвать цели, которые США планируют атаковать в Сирии
Целями авиаударов были прежде всего позиции повстанцев, однако некоторые из них оказались пустыми, сообщил глава центра Рами Абдель Рахман. Он также назвал авиаудары 8 сентября "мощнейшими бомбардировками" с 10 августа, когда в провинции Идлиб и соседней провинции Алеппо было убито 53 мирных жителя, среди которых -28 детей.
Отмечается, что в результате воздушных атак 8 сентября погибли 4 гражданских, в том числе 2 детей.
Добавим, что эта атака была осуществлена на следующий день после трехсторонних переговоров президентов Турции, России и Ирана в Тегеране. На встрече стороны договорились о сотрудничестве для урегулирования кризиса в провинции Идлиб, хотя и не смогли преодолеть разногласия.
После завершения саммита президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не будет молча наблюдать за убийством мирных жителей в Сирии.
Если мир закрывает глаза на убийство десятков тысяч невинных людей для усиления интересов режима, мы не будем смотреть на это со стороны и не будем принимать участия в этой игре,
– написал он в Twitter.
Читайте также: Весь мир и США внимательно следит, – Трамп прокомментировал ситуацию в Сирии