21:43
8 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
20°C 13°C
  • воскресенье
    23°C 15°C
  • понедельник
    20°C 15°C
  • вторник
    21°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Фанатизм от Путина. "Урок" от главы ВТБ
Вєсті Кремля
18:15, сегодня
Вєсті.UA. Жир. Математика от Порошенко. Адские замыслы Марченко
Вєсті.UA
19:07, сегодня
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, 7 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, 7 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Самолеты России и Асада нанесли по Сирии мощнейшие авиаудары за месяц

233 Читати новину українською
Авиаудары по Сирии
Авиаудары по Сирии / Theguardian.com

В субботу, 8 сентября, сирийские правительственные войска и российские союзники нанесли мощнейшие за последний месяц авиаудары по провинции Идлиб, которую контролируют сирийские повстанцы. Самолеты совершили около 90 атак.

Об этом сообщает DW со ссылкой на базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Читайте также: Россия попросила назвать цели, которые США планируют атаковать в Сирии

Целями авиаударов были прежде всего позиции повстанцев, однако некоторые из них оказались пустыми, сообщил глава центра Рами Абдель Рахман. Он также назвал авиаудары 8 сентября "мощнейшими бомбардировками" с 10 августа, когда в провинции Идлиб и соседней провинции Алеппо было убито 53 мирных жителя, среди которых -28 детей.

Отмечается, что в результате воздушных атак 8 сентября погибли 4 гражданских, в том числе 2 детей.

Добавим, что эта атака была осуществлена на следующий день после трехсторонних переговоров президентов Турции, России и Ирана в Тегеране. На встрече стороны договорились о сотрудничестве для урегулирования кризиса в провинции Идлиб, хотя и не смогли преодолеть разногласия.

После завершения саммита президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не будет молча наблюдать за убийством мирных жителей в Сирии.

Если мир закрывает глаза на убийство десятков тысяч невинных людей для усиления интересов режима, мы не будем смотреть на это со стороны и не будем принимать участия в этой игре,
– написал он в Twitter.

Читайте также: Весь мир и США внимательно следит, – Трамп прокомментировал ситуацию в Сирии

 

Теги: Новости России Жертвы Башар Асад Война в Сирии авиация Реджеп Эрдоган
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
В Брюсселе стартовал саммит ЕС: какие важные для Украины заявления прозвучали на площадке
 28 июня , 20:25
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук