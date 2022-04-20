Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник в интервью "РБК-Украина". Чиновник рассказал, как у России появился так называемый "план Б", и что он предусматривает.

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Так называемый "план Б" России в войне против Украины

Россия меняет свою стратегию в войне против Украины. Именно из уст российской власти прозвучал тезис, что так называемая "специальная операция" имеет несколько этапов. Это произошло после того, как предварительно запланированный "блицкриг" страны-агрессора потерпел сокрушительный крах.

На самом деле "этап" был один: молниеносное наступление, захват украинских городов вместе со столицей, свержение украинского и установление подконтрольного России правительства. И, наконец, возвращение Украины в сферу контроля России. То есть уничтожение украинской государственности как таковой. Это, собственно, и было главной целью агрессора. И сделать это планировали в один этап,

– объяснил Мотузяник.

Спикер Минобороны Украины рассказал, что многочисленные потери, просчеты в планировании боевых действий и решительное сопротивление украинцев заставили российское руководство внести существенные изменения в свою стратегию.

Именно поэтому в российском информационном поле сейчас говорится о существовании так называемого "плана Б", который предусматривал лишь установление полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей. Именно этого оккупанты сейчас и пытаются достичь.

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