"Самопомич" требует открытого заседания парламента по введению военного положения – заявление

Решение о введении военного положения касается прав и свобод каждого человека в Украине.

Об этом говорится в заявлении фракции "Самопомич". Фракция в парламенте требует следующее:

– Указ президента о введении военного положения должен быть обнародован как можно скорее, в нем должны быть указаны причины введения военного положения, на какой территории он вводится и какие именно права и свободы людей будут ограничены;

– Заседание Верховной Рады, где будет рассматриваться этот Указ, должно быть открытым. Для того, чтобы обсудить и объяснить людям, каким образом будет их касаться этот указ: какие именно права могут быть ограничены, на какой период и почему;

– В дополнение к Указу о введении военного положения Верховный Главнокомандующий обязан издать Указ о применении Вооруженных сил Украины.

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Что такое военное положение?

Это не объявление войны, а особый правовой режим, что вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод граждан, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должны содержаться в Указе Президента.