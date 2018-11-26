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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      "Самопоміч" вимагає відкритого засідання парламенту щодо введення воєнного стану, – заява

      389 Читать новость на русском
      Воєнний стан
      Воєнний стан / glavcom.ua

      Рішення про введення воєнного стану стосується прав і свобод кожної людини в Україні.

      Про це йдеться у заяві фракції "Самопоміч". Фракція у парламенті вимагає наступне:

      – Указ президента про введення воєнного стану має бути оприлюднений якнайшвидше, в ньому мають бути зазначені причини введення воєнного стану, на якій території він вводиться і які саме права і свободи людей будуть обмежені;

      – Засідання Верховної Ради, де розглядатиметься цей Указ, має бути відкритим. Для того, щоб обговорити і пояснити людям, яким чином буде їх стосуватися цей указ: які саме права можуть бути обмежені, на який період і чому;

      – На додаток до Указу про введення воєнного стану, Верховний Головнокомандувач зобов‘язаний видати Указ про застосування Збройних сил України.

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      Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод громадянин, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

       

       

      Теги: Воєнний стан в Україні Новини України РНБО Самопоміч
      Джерело: 24 Канал
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