Сообщает 24 Канал со ссылкой на FOX News.

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Что известно о новом самопровозглашенном государстве?

Дэниел Джексон, который провозгласил себя президентом, основал Вердис на участке площадью 0,5 квадратного километра вдоль Дуная. Эта территория не находилась под контролем ни одного государства из-за пограничного спора, чем и воспользовался Джексон, провозгласив независимость.

По словам основателя, идея создания собственного государства возникла еще в 14-летнем возрасте как эксперимент с друзьями.

Сначала это был просто эксперимент с несколькими друзьями. Мы все мечтали создать что-то сумасшедшее,

– поделился он.

Еще до официального провозглашения независимости Джексон начал разрабатывать законы, создал флаг и определил евро как валюту.

В правительственной структуре работает кабинет министров, а официальными языками являются английский, сербский и хорватский. В то же время попасть на территорию Вердиса можно только на лодке из хорватского города Осиек.

Как хорватские власти пытались препятствовать Джексону?

В октябре 2023 года хорватская полиция задержала Джексона вместе с несколькими поселенцами, после чего их депортировали и запретили въезд в Хорватию.

Они депортировали нас, но не смогли объяснить причину. Они сказали, что мы представляем угрозу для национальной безопасности,

– заявил Джексон.

После этого он объявил о создании "правительства в изгнании" и заявил, что хорватские пограничники пытаются заблокировать доступ к Вердису. В то же время в Сербии, в частности в Белграде, основатель микрогосударства почувствовал больше понимания со стороны местных властей.

"Мы хотим иметь хорошие отношения с Хорватией в будущем. Они отнеслись к нам недоброжелательно и вели себя агрессивно", – отметил он.

Сейчас у Вердиса уже более 400 официальных граждан, а еще более 15 тысяч человек подали заявки на получение гражданства. Новым жителям выдают паспорта, однако Джексон отмечает, что этот документ не является официальным для международных путешествий.

Это очень маленькая страна, поэтому мы должны быть осторожными, кого впускаем. Когда дело доходит до утверждения кандидатов, мы ищем нужные навыки, такие как опыт работы в медицине или полиции,

– объяснил основатель государства.

Несмотря на все трудности, Джексон не оставляет планов вернуться на территорию Вердиса.

"Это вопрос когда, а не вернемся ли мы на землю. Хорватия не претендует на эту землю, поэтому мы имеем на нее право. Меня совсем не интересует власть... Я просто хочу быть обычным гражданином. Это открыло мне глаза, и я очень горжусь тем, чего достиг", – подчеркнул он.

Напомним, самопровозглашенная Республика Вердис официально основана 30 мая 2019 года. На картах участок обозначен как "карман три" и считается одним из самых маленьких государств мира после Ватикана.