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Що відомо про нову самопроголошену державу?

Деніел Джексон, який проголосив себе президентом, заснував Вердіс на ділянці площею 0,5 квадратного кілометра вздовж Дунаю. Ця територія не перебувала під контролем жодної держави через прикордонну суперечку, чим і скористався Джексон, проголосивши незалежність.

За словами засновника, ідея створення власної держави виникла ще в 14-річному віці як експеримент із друзями.

Спочатку це був просто експеримент з кількома друзями. Ми всі мріяли створити щось божевільне,

– поділився він.

Ще до офіційного проголошення незалежності Джексон почав розробляти закони, створив прапор і визначив євро як валюту.

В урядовій структурі працює кабінет міністрів, а офіційними мовами є англійська, сербська та хорватська. Водночас потрапити на територію Вердіса можна лише човном із хорватського міста Осієк.

Як хорватська влада намагалася перешкоджати Джексону?

У жовтні 2023 року хорватська поліція затримала Джексона разом із кількома поселенцями, після чого їх депортували та заборонили в’їзд до Хорватії.

Вони депортували нас, але не змогли пояснити причину. Вони сказали, що ми становимо загрозу для національної безпеки,

– заявив Джексон.

Після цього він оголосив про створення "уряду у вигнанні" та заявив, що хорватські прикордонники намагаються заблокувати доступ до Вердіса. Водночас у Сербії, зокрема в Белграді, засновник мікродержави відчув більше розуміння з боку місцевої влади.

"Ми хочемо мати добрі стосунки з Хорватією у майбутньому. Вони поставилися до нас недоброзичливо та поводилися агресивно", – зазначив він.

Наразі у Вердіса вже понад 400 офіційних громадян, а ще понад 15 тисяч людей подали заявки на отримання громадянства. Новим мешканцям видають паспорти, однак Джексон наголошує, що цей документ не є офіційним для міжнародних подорожей.

Це дуже маленька країна, тому ми маємо бути обережними, кого впускаємо. Коли справа доходить до затвердження кандидатів, ми шукаємо потрібні навички, такі як досвід роботи в медицині чи поліції,

– пояснив засновник держави.

Попри усі труднощі, Джексон не полишає планів повернутися на територію Вердіса.

"Це питання коли, а не чи повернемося ми на землю. Хорватія не претендує на цю землю, тому ми маємо на неї право. Мене зовсім не цікавить влада… Я просто хочу бути звичайним громадянином. Це відкрило мені очі, і я дуже пишаюся тим, чого досяг", – наголосив він.

Нагадаємо, самопроголошена Республіка Вердіс офіційно заснована 30 травня 2019 року. На картах ділянка позначена як "кишеня три" та вважається однією з найменших держав світу після Ватикану.