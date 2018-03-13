Самостоятельное плавание грозит Авакову большими рисками, – эксперт

Если министр внутренних дел Аваков пойдет сейчас в самостоятельное политическое плавание, для него это фактически будет означать самоубийство. Скорее всего, ему придется поддержать Порошенко и БПП.

Об этом сайту "24" сообщил исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

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По мнению политолога, у Авакова выбор невелик. Самостоятельное плавание ему грозит большими рисками. Была информация о договоренности с "Батькивщиной". Но, замечает Леонов, то, что "Батькивщина" первой негативно реагирует на силовые действия полиции, говорит, что если и были контакты с Тимошенко, то они неудачны.

Тимошенко не может пообещать Авакова то, что он хочет. Аваков хорошо понимает, кто такая Тимошенко. Даже если она что-то и обещает, то очень редко выполняет. Поэтому Авакову целесообразнее выбирать более прогнозируемый вариант. И даже при всех его турбулентностях с Порошенко, это брак по расчету. А вариант с Тимошенко очень рискованный,

– считает Александр Леонов.

Кроме того, отмечает эксперт, на Авакове сосредоточен большой негатив. Чтобы идти в самостоятельное плавание, ему нужен бэкграунд. В частности, если он сможет показать обществу какие-то достижения – настоящую новую полицию, о которой все мечтают.

Напомним, переговоры об объединении БПП и "Народного фронта" начались еще в сентябре 2017 года. Однако уже в ноябре стало известно, что стороны прекратили переговоры об объединении в одну политическую силу. По сообщению СМИ, 26 февраля представители "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта" провели очередной раунд переговоров по объединению партий и достигли определенных договоренностей. По мнению наблюдателей, часть "НФ" против объединения, в частности министр внутренних дел Аваков.