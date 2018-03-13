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Самостійне плавання загрожує Авакову великими ризиками, – експерт

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Аваков вів переговори з Тимошенко?
Аваков вів переговори з Тимошенко? / politeka.net

Якщо міністр внутрішніх справ Аваков піде зараз у самостійне політичне плавання, для нього це фактично означатиме самогубство. Швидше за все, йому доведеться підтримати Порошенка і БПП.

Про це сайту "24" повідомив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

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На думку політолога, в Авакова вибір невеликий. Самостійне плавання йому загрожує великими ризиками. Була інформація про домовленості з "Батьківщиною". Але, зауважує Леонов, те, що "Батьківщина" першою негативно реагує на силові дії поліції, свідчить, що якщо й були контакти з Тимошенко, то вони невдалі.

Тимошенко не може пообіцяти Авакову те, що він хоче. Аваков добре розуміє, хто така Тимошенко. Навіть, якщо вона щось і обіцяє, то дуже рідко виконує. Тому Авакову доцільніше вибирати більш прогнозований варіант. І навіть при всіх його турбулентностях з Порошенком, це шлюб за розрахунком. А варіант з Тимошенко дуже ризикований,
– вважає Олександр Леонов.

Крім того, зазначає експерт, на Авакові зосереджений великий негатив. Щоб йти в самостійне плавання, йому потрібен бекграунд. Зокрема, якщо він зможе показати суспільству якісь досягнення – справжню нову поліцію, про яку всі мріють.

Нагадаємо, переговори щодо об’єднання БПП і "Народного фронту" почалися ще у вересні 2017 року. Проте вже в листопаді стало відомо, що сторони припинили переговори про об’єднання в одну політичну силу. За повідомленням ЗМІ, 26 лютого представники "Блоку Петра Порошенка" і "Народного фронту" провели черговий раунд переговорів щодо об'єднання партій і досягли певних домовленостей. На думку спостерігачів, частина "НФ" проти об’єднання, зокрема міністр внутрішніх справ Аваков.

Теги: Новини України Новини політики Юлія Тимошенко Блок Петра Порошенка Народний фронт Арсен Аваков Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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