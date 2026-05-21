Заработал на авто и поехал в СЗЧ: старший сержант продал машину своего подразделения за 60 тысяч

Работники ГБР и Нацполиция задержали военнослужащего из Сумщины, который похитил внедорожник своего подразделения. После того он продал его перекупщикам и самовольно покинул место службы.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Что известно об угоне авто?

Старший сержант отпросился у собратьев, чтобы ненадолго воспользоваться служебным автомобилем по личным делам. Однако он не вернулся в войско, а поехал в Сумы, где его уже ждали местные перекупщики. Мужчина продал им внедорожник за 60 тысяч гривен.

Это было значительно меньше рыночной цены машины, которая составляла почти 400 тысяч. Покупатели перепродали автомобиль в Харьков. Сам военнослужащий начал скрываться от правоохранителей.

После этого ГБР объявило мужчину в розыск. Его удалось задержать на территории Харьковской области. Правоохранители нашли похищенный автомобиль, конфисковали его и вернули военным. Злоумышленнику сообщено о подозрении в похищении военного имущества во время военного положения и оставлении места службы.

Что известно об уголовных делах в армии?

Командиру разведывательного отделения одного из батальонов морской пехоты сообщили о подозрении. По данным следствия, он более года не возвращался из командировки к месту постоянной службы и фактически находился в Киеве. Несмотря на отсутствие на службе, он получил более 460 тысяч гривен зарплаты.

Подполковника Максима Бобровского, заместителя командира 58-й отдельной мотопехотной бригады, задержали по подозрению в вымогательстве взятки. Командование бригады и Сухопутных войск заявили, что способствуют расследованию, и призвали избегать слухов и спекуляций.

Также в феврале 2026 года правоохранители разоблачили коррупцию при строительстве укрытий для самолетов. Подозреваемыми оказались двое должностных лиц: полковник Андрей Украинец и полковник Владимир Компаниченко.